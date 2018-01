Sportieve strijd tijdens minimarathon Heeze

Pony's

Bij de enkelspan pony’s maakten de best geplaatste menners geen enkele fout en zette Frank Broos daarbij uiteindelijk de beste tijd neer, voor Kristof Piccart en Kees Thielen. Verderop in dit deelnemersveld bleek poort 10, die zowel vóór poort 3 als buitenom genomen kon worden, een absolute scherprechter. Veel menners lieten er een balletje rollen, wat 5 strafpunten opleverde. Ook poort 13, als laatste poort listig opgesteld in een hoek, was voor velen een struikelblok.

Ook bij de tweespan pony’s moest poort 10 het in de eerste manche vaak ontgelden. Katrien Laenen won de rubriek, voor Giel van der Linden en Chantal van der Wijst werd derde.

Bij de langspan pony’s was de Belg Kenny Kanora oppermachtig, met één afgeworpen balletje in de tweede manche van poort 13, voor Nick Weytjens.

Paarden

Ook de rubriek enkelspan paarden had weer een groot deelnemersveld, waarbij net als bij de pony’s veelal een balletje viel van poort 10. Bert Berben trok uiteindelijk aan het laatste eind, hij won de rubriek met 5 strafpunten op poort 13. Arno van de Brand en Appie de Greef werden tweede en derde.

Opvallend genoeg was bij de tweespan paarden in de eerste manche niet poort 10, maar de poorten 6 en 7 scherprechters. In tweede manche liet nagenoeg iedereen de balletjes van poort 6 liggen, maar bleek 7 nog steeds lastig. De rubriek werd gewonnen door Jonas Corten, voor Johan van Hooydonk en Lucien Nuyts.

De organisatie kijkt tevreden terug op een mooie wedstrijd.

Klik hier voor alle uitslagen