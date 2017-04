Stichting Twents Vierspan viert 25 jarig jubileum

De stichting werd opgericht door vier enthousiaste volgers van Theo Weusthof. Na het overlijden van Theo bleef de stichting trouw aan het vierspan, dat ondertussen was overgenomen door zijn zoon Mark Weusthof.

Zaterdagavond praten Johan Spenkelink en de ook in de sport actieve Alfons Engbers over hun ervaringen als jarenlange sponsor van de Stichting Twents Vierspan. Ook Nederlands beste menner aller tijden, IJsbrand Chardon, is te gast op de jaarlijkse sponsoravond aan de Weeldbaan 1 in Rossum en zet samen met Mark Weusthof de plannen en verwachtingen voor het naderende seizoen uiteen.

Chardon zal ook herinneringen ophalen aan de tijd, dat hij samen met Mark’s vader Theo deel uitmaakte van de Nederlandse equipe. En uiteraard komt ook zijn ongekend succesvolle loopbaan uitgebreid aan de orde.

Het officiële gedeelte van de bijeenkomst begint om 20.30 uur. Belangstellenden zijn welkom vanaf 20.00 uur (inloop met koffie). Vanaf 21.30 uur wordt er nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.