Succesvolle FEI cursussen in Vecsés

Joaquín Medina (ESP) was de cursusleider voor de juryleden, Jan Devaere (BEL) nam de stewards onder zijn hoede en Dr. Wolfgang Asendorf (GER) was verantwoordelijk voor de parcoursbouwers.

De FEI cursus werd op vrijdagmiddag geopend door het Hongaarse internationale jurylid Barna Fejér namens de Hongaarse mencommissie, waarna de drie groepen aan de slag gingen. De dag werd afgesloten met een examen.

De parcoursbouwers werkten drie dagen op de terreinen van de menfamilie Dobrovitz, waar uitstekende faciliteiten aanwezig waren voor zowel het praktische als het theoretische gedeelte.

De juryleden en stewards waren op zaterdag aanwezig op de Dobrovitz Horse Farm voor praktische tips en voor het jureren van dressuur en vaardigheid. De in Hongarije woonachtige Estlandse menster Pille-Riin Roosileht en de Hongaarse menners József Farkas, Márk Osztertág en Zsolt Szilágyi reden tweespan pony, tweespan paard, vierspan paard en enkelspan paard voor de groep van 18 juryleden. Een ander paard werd ingezet voor de stewards om een veterinaire keuring na te bootsen en er kwam aan de orde wat goed en fout is tijdens het voorbrengen van een paard.

Later controleerde de groep een vierspan na de dressuurproef en bekeken zij de verschillende rijtuigen en tuigen van dichtbij.

De parcoursbouwers hadden ’s middags een vaardigheidsparcours opgezet, dat later werd afgelegd door een aanspanning en beoordeeld werd door de juryleden.

De cursussen werden afgerond met schriftelijke en mondelinge examens voor de juryleden en stewards en een schriftelijk examen voor de parcoursbouwers.

Klik hier voor de foto’s