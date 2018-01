Succesvolle FEI cursus voor menofficials in Ermelo

Stewards

De parcoursbouwers trapten de cursus af op vrijdag onder leiding van de Duitse level 4 parcoursbouwer Dr. Wolfgang Asendorf. Op zaterdag sloten de juryleden, stewards en technisch afgevaardigden aan. Zij werden bijgespijkerd door respectievelijk Joaquin Medina, Jan Devaere en Philip Bateman.

Een aantal speciaal hiervoor uitgenodigde rijders testten onder toeziend oog van de parcoursbouwers de diverse opties in het vaardigheidsparcours en een indoor marathon parcours, wat nuttige informatie opleverde.

Na een aantal theoretische lessen volgde het praktijkgedeelte voor de juryleden op het buitenterrein, waar een diversiteit aan aanspanningen hun dressuurproef reed, wat door de groep werd beoordeeld en werd geëvalueerd.

Ook de stewards brachten het theoriegedeelte in praktijk en maakten gebruik van de aanspanningen voor onder meer de gebruikelijke bit,- tuig-en rijtuigcontroles en de veterinaire keuringen. Een aantal nieuwe Nederlandse stewards kon na afloop van de cursus toegevoegd worden aan de lijst van FEI stewards.

De technisch afgevaardigden gingen onder andere in op de nieuwe manier van loten op landenwedstrijden en kampioenschappen en discussieerden daarnaast over de meest uiteenlopende zaken die de TA’s tegenkomen op internationale wedstrijden.

Op zaterdagmorgen bracht de voorzitter van de FEI Technical Committee Driving Károly Fugli een bezoek aan de cursus in Ermelo. De Hongaar schoof aan bij de verschillende groepen en was na afloop zeer positief over het verloop van de cursus en de deelnemers.

De organisatie is van plan om begin 2021 deze cursus opnieuw te organiseren zodat de door de FEI voorgeschreven driejarige herhaling gecontinueerd kan worden.

Klik hier voor de diverse fotoalbums.

Juryleden