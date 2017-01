Süddeutsches Fahrsportforum enorm succes

Voor de vijfde keer hebben de Zuid-Duitse paardsensportbonden uit Beieren, Baden Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen het Süddeutsche Fahrsportforum op de agenda gezet, waaraan ruim 350 mensportfans uit binnen-en buitenland hebben deelgenomen. Het Olympisch Hippisch Complex leende zich voortreffelijk voor een dergelijk evenement. De nieuwe manege was omgetoverd tot een conferentieoord, terwijl in de grote Olympia-hal de clinics werden gehouden.

Op zaterdag ging het aanvankelijk om de ontwikkelingen in de mensport in Duitsland, waarbij de nieuwe richtlijnen (band 5) werden gepresenteerd, die meer van deze tijd zijn. Ook de voor Duitsland succesvol verlopen kampioenschappen van de afgelopen twee jaar kwamen aan bod.

Een clinic van de vroegere chef van de afdeling opleiding van de Duitse FN, Christoph Hess, en bondstrainer en wereldkampioen enkelspannen Dieter Lauterbach maakte op indrukwellende wijze duidelijk hoe belangrijk het werk onder het zadel is voor menpaarden.

Ook een lezing en demonstratie over de werking van het bit op het gehele paardenlichaam en een wetenschappelijk gefundeerd betoog over de optimale positie van de groom op de koets in de marathon zette het publiek aan het denken.

Charly Geiger referiert über die WM in Breda

Op zondagochtend kwam het traditioneel gerij aan bod en werd op de functie van de steward ingegaan. Daarna gaf de Nederlandse level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman een verhelderende clinic over de optimale parcoursbouw in de marathon en de vaardigheid.

Ook het actuele thema menrijbewijs voor het rijden op de openbare weg in Duitsland kwam ruimschoots aan bod en leverde veel vragen en reacties op van de deelnemers. Deze vernieuwing wordt per 1 juni 2017 ingevoerd en zal waarschijnlijk door verzekeraars worden aangegrepen om de dekking te beperken tot houders van het menbewijs, dat in het formaat van een credit card wordt verstrekt.

Jeroen Houterman licht de parcoursbouw toe aan de deelnemers