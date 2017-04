SWM Bennekom heeft nog startplaatsen vrij

In samenwerking met KNHS Mendistrict Oost is deze begeleiding evenals vorig jaar mogelijk gemaakt. De begeleiding is in handen van ervaren menners en instructeurs en werd in 2016 enorm gewaardeerd door de deelnemers. Vooraf en na de wedstrijdonderdelen geven de begeleiders handige tips en adviezen.

De wedstrijd in Bennekom is onderdeel van het drukbezochte Concours Hippique Bennekom, dat traditioneel op Hemelvaartsdag wordt gehouden.

Op woensdag worden dressuur en vaardigheid gereden, op donderdag de marathon, met een aantal gloednieuwe hindernissen. Voor de hoogste klassen wordt een 40 x 100 meter rijbaan uitgezet.

Benny Steenblik is aangetrokken als parcoursbouwer. De meeste hindernissen liggen op de weide voor het kasteel, zodat de vele bezoekers van het concours ook kunnen genieten van het menspektakel. Het fraaie wegtraject voert over het eeuwenoude landgoed Hoekelum. De winnaars van de rubrieken rijden in de hoofdpiste van het concours een spannende barrage. Uiteraard is er de mogelijkheid om te overnachten.

Er zijn nog startplaatsen vrij!

Klik hier voor meer informatie en inschrijven