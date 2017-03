SWM Haaksbergen: twee wedstrijden in mei

Hemelvaartsdag 25 mei

Op Hemelvaartsdag wordt de dressuur verreden en staat er een fijn, voorwaarts gebouwd parcours klaar in de vaardigheid en de marathon. De marathon bestaat uit een A-traject en vier hindernissen inclusief de waterbak. Het A-traject voert door het prachtige Twentse landschap waar de SWM Haaksbergen om bekend staat.

De jeugd heeft deze dag de speciale aandacht van De Sterruiters en omdat er nog startplaatsen vrij zijn, hoopt de organisatie veel jeugdmenners te kunnen verwelkomen. Er wordt natuurlijk gezorgd voor speciale jeugdprijzen!

27 en 28 mei

Op 27 en 28 mei wordt de tweedaagse wedstrijd gereden in de KNHS-klassen M en Z. Op zaterdag wordt de dressuur en vaardigheid gereden en op zondag de marathon. De marathon bestaat voor deze wedstrijd uit zes pittige hindernissen. Ook hier loopt het A-traject weer door de schitterende Haaksbergse natuur.

Inschrijven voor beide wedstrijden kan via MijnKNHS. Op beide dagen is publiek van harte welkom om de menners aan te komen moedigen. De toegang is gratis.

Klik hier voor meer informatie over de SWM op Hemelvaartsdag

Klik hier voor meer informatie over de SWM op 27 en 28 mei