Team Zuid bekend na indoorkampioenschap Panningen

Ondanks het slechte weer op zaterdag kwamen diverse menners en recreanten naar de oefenrubriek om kennis te kunnen maken met de mensport. Ook de jeugdrijders hebben gestreden om de hoogste eer, wat een spannende en mooie strijd opleverde.

Ook op zondag werd er een flinke sportieve strijd geleverd. Het parcours, gebouwd door Jeroen Houterman en zijn team, nodigde de deelnemers uit om diverse variaties te proberen. In de finale zorgde dat in sommige rubrieken tot een aardige verschuiving in het klassement.

Strijd der Districten

Met de behaalde resultaten in Panningen zijn de deelnemers van Team Zuid bekend:

enkelspan pony:

Ronald Looymans

Kees Thielen

enkelspan paard:

Bert Berben

Eline Houterman

tweespan pony’s:

Frans Marijnissen

Marleen Verstraeten

tweespan paarden:

Carlo Vermeulen

Jonas Corten

vierspan pony’s:

Kenny Kanora

Nick Weyntjens

