Top vierspansport weet weg naar Zwartewaal te vinden

Dit jaar is de lijst nog beter gevuld en prijken grote namen op de deelnemerslijst zoals viervoudig wereldkampioen Boyd Exell uit Australië, regerend Europees kampioen IJsbrand Chardon, de Amerikaan Chester Weber en vele anderen. Natuurlijk ontbreekt ook gastheer en Nederlands kampioen Koos de Ronde niet tijdens het eerste indoor-treffen.

‘Het is gewoon supergaaf. Het deelnemersveld bij de vierspannen op zaterdagavond is even sterk als tijdens een wereldbekerfinale en dat is top’, aldus gastheer Koos de Ronde die in 2013 ’s werelds beste in de Wereldbekerfinale was. ‘Half november begint de wereldbekercyclus en het is zo belangrijk voor ons maar ook voor de paarden om in het ritme te komen en je meteen waar je staat want we zijn aan elkaar gewaagd.’

De hele zaterdag wordt gevuld met leuke sport door regionale en nationale enkel- en tweespanrijders (zowel pony’s als paarden), ’s avonds komen de grote jongens in de baan. De Ronde: ‘Het is ontzettend jammer dat er geen wereldbekerwedstrijd in Nederland wordt gehouden, terwijl we zulke mooie concoursen hebben zoals Jumping Amsterdam en Indoor Brabant én daarnaast topmenners die al een decennium meedraaien in de absolute wereldtop. Daarom laten wij hier in Zwartewaal zien wat vierspanrijden op wereldbekerniveau inhoudt, spektakel, spanning en mooie sport.’

Bij de tweespannen ook geen onbekende namen op de startlijst: zo zal bijvoorbeeld regerend Nederlands kampioen Antonie ter Harmsel het opnemen tegen onder andere Carlo Vermeulen, Eric Couwenberg en oud-wereldkampioen Harrie Verstappen.

Inschrijven voor Indoor Zwartewaal (alle rubrieken, inclusief jeugd!) op zaterdag 21 oktober a.s. kan nog: via www.mijnknhs.nl of annemien@deblijderijders.nl.

Voor meer algemene informatie over het evenement: stalderonde@live.nl. Toegang & parkeren is gratis. De definitieve deelnemers- en startlijsten worden 16 oktober gepubliceerd op www.hoefnet.nl & www.startlijsten.nl.

Stal De Ronde is sinds 2006 gevestigd in het Zuidhollandse Zwartewaal, gemeente Brielle – net ten zuiden van Rotterdam en is de thuishaven van Koos de Ronde en zijn familie. Jaarlijks worden er op en rond de terreinen van het de pensionstal zo’n 40 evenementen georganiseerd voor niet alleen de mensport, maar ook de dressuur, springsport en eventing komen ruimschoots aan bod. In de wintermaanden worden drie minimarathons voor de mensport gehouden. De eerste vindt plaats op 21 oktober a.s., de andere twee op 23 december & 11 februari 2018.

Deelnemerslijst vierspannen (onder voorbehoud)

Boyd Exell (AUS)

Glenn Geerts (BEL)

Edouard Simonet (BEL)

Georg von Stein (GER)

Benjamin Aillaud (FRA)

IJsbrand Chardon (NED)

Herman ter Harmsel (NED)

Koos de Ronde (NED)

Peter de Ronde (NED)

Chester Weber (USA)