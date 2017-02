Topklasseringen voor De Ronde en Chardon in Wereldbeker vierspannen Bordeaux

Koos de Ronde

Na jarenlang gastheer te zijn geweest van de Wereldbekerfinale, was Bordeaux dit keer gastheer van een kwalificatiewedstrijd, maar de spanning was er niet minder om. Internationaal Level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman (Meterik) was voor het eerst in actie in Bordeaux en had een mooi parcours ontworpen waarin techniek en snelheid elkaar perfect afwisselden. Volgens sommigen was dit het beste parcours van het Wereldbekerseizoen tot nu toe.

De top drie menners hebben allen goede herinneringen aan Bordeaux aangezien ze er allen minimaal een keer de finale wonnen. Koos de Ronde was de eerste starter in de winning round, die plaatsvond over een verkort parcours en waarin de menners weer op nul begonnen. Koos reed een uitstekende foutloze rit waarmee hij Chardon en Exell flink onder druk zette: “De laatste twee wedstrijden had ik het gevoel dat ik het geluk niet aan m’n zijde had, maar vandaag liep het erg goed. Het was een moeilijk parcours waarin een balletje snel kon vallen. Ik ben er gewoon voor gegaan en kan met een goed gevoel naar huis. Ik ga met dit span ook de finale rijden en een podiumplaats behoort zeer zeker tot de mogelijkheden.”

Regerend Wereldbekerkampioen Ijsbrand Chardon mocht als tweede de ring in, waar het enthousiaste publiek de deelnemers in grote getale aanmoedigde. Chardon maakte echter een inschattingsfout door een korte route te nemen in de eerste marathonhindernis: “Het ging goed, maar de lange route was sneller geweest. Het was moeilijker dan ik dacht. In plaats van twee tot drie seconden te winnen, verloor ik dit. Ik wilde proberen om Boyd te dwingen dezelfde route te nemen, maar het liep anders. Het was een gok, maar ik ben er niet ziek van.”

Laatste starter Boyd Exell snoepte vervolgens bijna drie seconden van De Ronde’s tijd af en won hiermee zijn derde wedstrijd voor Wereldbekerpunten op rij. Exell won ook de Wereldbekerkwalificatie en mag tijdens de eerste wedstrijd van de finale in Gothenburg op 25 februari als laatste van start. Chardon en De Ronde staan ex-aequo op de tweede plaats waardoor er voor de finale geloot zal moeten worden om de startvolgorde te bepalen.

Uitslag Wereldbekerwedstrijd vierspannen Bordeaux 5 februari 2017:

1 Boyd Exell (AUS) 124,68

2 Koos de Ronde (NED) 127,77

3 IJsbrand Chardon (NED) 128,21

4 Edouard Simonet (BEL) 143,62

5 Georg von Stein (GER) 153,91

6 Benjamin Aillaud (FRA) 160,38

7 Sébastien Mourier (FRA) 175,68

Stand Wereldbeker na 8 van de 8 wedstrijden (top 6 deelnemers zijn geplaatst voor de finale):

1 Boyd EXELL AUS 30

2 IJsbrand CHARDON NED 27

Koos DE RONDE NED 27

4 Jozsef DOBROVITZ HUN 21

5 Jérôme VOUTAZ SUI 20

6 Georg VON STEIN GER 15

7 Jozsef DOBROVITZ jr. HUN 13

8 Theo TIMMERMAN NED 12

9 Edouard SIMONET BEL 11

10 Rainer DUEN GER 7