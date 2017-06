Valkenswaard: Live Stream ClipMyHorse op zaterdag en zondag

Voor iedereen die niet live in Valkenswaard aanwezig kan zijn is er een goede oplossing om er toch een beetje bij te zijn. In samenwerking met ClipMyHorse.TV wordt de complete marathon en vaardigheid van de twee-en vierspannen LIVE en gratis uitgezonden. Via deze link word je naar de gratis livestream doorgestuurd: http://www.clipmyhorse.tv/onair

Klik hier voor de startlijsten, uitslagen en parcourstekeningen.