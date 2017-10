Wereldtop menners stoomt zich klaar op Indoor Wierden

Indoor Wierden vindt drie weken voor Stuttgart plaats, de eerste wereldbekerwedstrijd mennen van het seizoen. “Ze kunnen bij ons volop testen. Dit of dat nog niet voor elkaar of een ander paard erbij. Ook belangrijk: hoe staan ze er voor ten opzichte van de concurrentie. Als je thuis blijft, kom je daar nooit achter. Maar… als een datum niet past, komen ze niet. Of ze vragen hoeveel startgeld ze krijgen, maar dat krijgt niemand bij ons”, vertelt Herman ter Harmsel.

Nieuwe competitie

Nieuw is de competitie die hij samen met Koos de Ronde heeft opgezet. “Een week eerder houdt Koos in Zwartewaal, bij Rotterdam, een minimarathon. Omdat we heel dicht bij elkaars datum zitten, hebben we de rijders uitgenodigd om naar beide wedstrijden te komen. De nummers één, twee en drie over beide wedstrijden krijgen een extra geldprijs. Dat maakt het extra aantrekkelijk, maar ook logistiek gezien interessant. Er komen zelfs menners die 1.600 kilometer moeten rijden en die kunnen nu twee wedstrijden meepakken. Een paar blijven bij Koos op stal, enkele anderen komen tussendoor naar ons.”

Deelnemers

Onder de buitenlands deelnemers bevinden zich Benjamin Aillaud uit Frankrijk, de Amerikaan Chester Weber, de Duitser Georg von Stein en zeer waarschijnlijk de Hongaren Dobrovitz. Voor Nederland komen onder andere IJsbrand Chardon en Koos de Ronde aan de start, maar ook Herman ter Harmsel zelf.

Gezien de reacties tijdens voorgaande edities rijden de internationale menners graag op Indoor Wierden. Een gezellige piste, mooi aangekleed, een goede parcoursbouwer, stallen waar de paarden in kunnen en zowel binnen als buiten losrijmogelijkheden. “Nu de sponsoring nog. Dat valt niet mee, zeker nu we extra geldprijzen willen uitkeren. Ik ben de hele dagen aan het lobby’en, maar het komt goed! Het kost veel tijd en energie, maar ik doe het omdat ik het mooi vind om zo’n menavond in de benen te krijgen en dat de toprijders komen. Hopelijk komt er weer veel publiek op af”, vertelt Herman ter Harmsel.

De menavond begint om 17.00 uur. De toegang kost vijf euro per persoon.

