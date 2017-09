Winnaars Achterhoekse mencompetitie bekend

Cindy ten Broeke met Heraut. Foto: Henk Prinsen

De laatste van vijf wedstrijden om de Achterhoek Bokalen mendressuur en vaardigheid zou afgelopen zaterdag worden gehouden in het Gelderse Geesteren. Helaas was het weer spelbreker en kon deze finale wedstrijd geen doorgang vinden.

De winnaars van de verschillende mencompetities zijn op basis van de stand na de vierde wedstrijd die op 23 juli in Winterswijk werd gehouden. De bokalen, Clip and Shine dekens en overige (geld)prijzen worden nu op zaterdag op 16 december in Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender uitgereikt als hier de Indoor mendressuur / vaardigheid-wedstrijd van Regio Mennen Achterhoek wordt gehouden.

Achterhoek Bokalen

De Achterhoek Bokalen in de mendressuur zijn gewonnen door Cindy ten Broeke met Heraut in de startpas-klasse en Willy Hartjes met Ollie in de hobbyklasse. In de vaardigheid was het de supersnelle pony Iwan die de in beide klassen de bokaal voor zijn menners veilig stelde. Wouter Lenderink won de bokaal namelijk in de startpasklasse en diens vrouw Karin Lenderink is de competitiewinnares in de hobbyklasse.

Clip and Shine

Dit jaar waren er voor het eerst Clip and Shine dekens te winnen. Hiervoor zijnde menners in de startpasklasse en hobbyklasse bij elkaar gevoegd en mogen Cindy ten Broeke en Jorn Elburg de dekens in Vragender komen ophalen op16 december. Ten Broeke staat in deze competitie met Herautnamelijk bovenaan in de mendressuur en Jorn Elburg met Lucky en ,Valetta V.d. Hoogen Broek in de vaardigheid.

Hippisch Achterhoek competitie

Dan is er nog een nieuwe competitie dit jaar waarbij de resultaten in de mendressuur én vaardigheid worden meegeteld. Voor de winnaar ligt er naast de Hippisch Achterhoek wisselbokaal een gouden medaille en een geldprijs klaar. Ook de nummers twee en drie verdienen een medaille en een geldprijs.

Goud: Hans Ouwersloot met Coco

Zilver: Cindy ten Broeke met Heraut

Brons: André Meulenkamp met Dazzler

Klik hier voor meer informatie over de Achterhoekse outdoor mencompetitie.

Achterhoeks menweekend op 16 en 17 december

Op 16 en 17 december 2017 organiseert Regio Mennen Achterhoek in Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender een menweekend. Op de zaterdag is dit een dressuur / vaardigheid-wedstrijd en op zondag staat de mini-marathon op het programma.

Opgeven kan vanaf ongeveer 1 oktober. De startpashouders kunnen zich opgeven via MijnKNHS. De hobbyrijders kunnen zich via de mail opgeven.Voor de zaterdag via de mail van Onder de Zweppe, Zelhem: wedstrijdsecretariaat@onderdezweppe.nl en voor de zondag via de mail van Menvereniging Winterswijk Oud Gerij: menverenigingwinterswijk@gmail.com

Facebook Regio Mennen Achterhoek: https://www.facebook.com/regiomennenachterhoek/