WK-hoop vervlogen voor Erik Couwenberg

“Het is zo ontzettend balen,” vertelt Couwenberg. “We hadden in Valkenswaard al pech en nu weer, hoeveel pech kun je hebben. Ik kwam gewoon in draf de hindernis binnen, mijn voorwiel raakte paal en daar gingen we.”

Zowel Valkenswaard als Beekbergen golden als observatiewedstrijd voor het WK tweespannen in Lipica en Couwenberg besloot zich na het incident, waarbij overigens niemand gewond raakte, terug te trekken uit de WK-selectie.

“De paarden liepen goed, maar het zit gewoon niet mee dit seizoen. Ik wens de andere WK-kandidaten uiteraard heel veel succes toe!”