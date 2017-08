Beekbergen: Hölle en Exell klasse apart

Tweespan paarden

De Duitser Sandro Koalick werd tweede in de marathon en rukt daarmee op naar de tweede plaats in het tussenklassement. Stan van Eijk reed van de Nederlandse tweespanmenners de beste marathon en werd derde, maar Harrie Verstappen, Tom Engbers, Tristan Verheijen en Antonie ter Harmsel volgden hem op de voet. Tom Engbers staat er na twee onderdelen het beste voor, hij is opgeklommen naar de vierde plaats.

WK-hoop vervlogen voor Erik Couwenberg

Enorme pech voor tweespanrijder Erik Couwenberg. De menner uit het Noord-Limburgse Veulen kiepte om in de eerste hindernis en moest de strijd staken: “Het is zo ontzettend balen,” vertelt Couwenberg. “We hadden in Valkenswaard al pech en nu weer, hoeveel pech kun je hebben.” Zowel Valkenswaard als Beekbergen golden als observatiewedstrijd voor het WK tweespannen in Lipica en Couwenberg besloot zich na het ongeval van vandaag, waarbij overigens zijn paarden en zijn groom ongeschonden uit de strijd kwamen, terug te trekken uit de WK-selectie. Couwenberg komt morgen ook niet aan de start tijdens de vaardigheid. “De paarden liepen goed, maar het zit gewoon niet mee dit seizoen. Ik wens de andere WK-kandidaten uiteraard heel veel succes toe!”

Vierspannen

Boyd Exell reed het vierspan van Misdee Wrigley-Miller onder toeziend oog van het vele publiek alsof het niets was door de hindernissen en liet absolute toptijden noteren. Peter de Ronde eindigde met enige afstand op de tweede plaats, gevolgd door Bram Chardon en Mark Weusthof.

In het tussenklassement heeft Exell zijn voorsprong op Chester Weber uitgebouwd naar 15 punten. Glenn Geerts wist ondanks wat pech in de laatste twee hindernissen zijn derde plaats te behouden. Mark Weusthof is opgeklommen naar de vierde plaats, maar voelt de hete adem van Wilf Bowman-Ripley, Peter de Ronde, Bram Chardon en Christoph Sandmann in zijn nek, die allen binnen een bal afstand van hem staan.

Paramenners en VIP-Class

De Paramenners en de VIP-Class beten vanochtend het spits af. Francisca den Elzen pakte de winst, maar Martje Witvoet was ook goed op dreef en kwam het dichtst bij haar in de beurt. In de VIP-Class vergrootte Claudio Fumagalli zijn afstand door ook de marathon te winnen.

Bron: CAI Beekbergen/Hoefnet