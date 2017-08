Beekbergen: Martin Hölle zegeviert in de dressuur

Martin Hölle (archieffoto)

Hölle verwees hiermee de leider in het tussenklassement na gisteren Gerald Rössler naar de tweede plaats. Bronzen medaillewinnaar van het Duits kampioenschap Lars Schwitte werd derde. De beste Nederlandse prestatie werd neergezet door Tom Engbers. De menner uit Vasse maakte begin dit seizoen zijn rentree in het internationale veld en heeft zijn zinnen gezet op een startplaats in Lipica, waar eind september het Wereldkampioenschap wordt verreden.

Engbers reed zijn Dynamo en Diamond naar een keurige achtste plaats met een score van 48,79. Hij wordt gevolgd door Tristan Verheijen met 50,61. Oud-wereldkampioen Harrie Verstappen reed zijn tweespan routiniers naar de 13e plaats, gevolgd door Raymond Letteboer en Geert Dijkhof, die ex-aequo op de 14e plaats eindigden in het 62 deelnemers tellende veld.

Beekbergen is voor bondscoach Harry de Ruyter én voor een aantal andere landen zoals Oostenrijk, de laatste selectiewedstrijd voor het Wereldkampioenschap op de staatsstoeterij in Slovenië.

Riant-menner Claudio Fumagalli schreef gisteren met zijn tweespan de VIP-Class op zijn naam.

Vanmiddag betreden de paramenners en de vierspanrijders het prachtige dressuurveld in Beekbergen. Morgen komen alle deelnemers in actie tijdens de marathon met zeven hindernissen, ontworpen door de Hongaarse Level 4 parcoursbouwer Gábor Fintha, die ook tekent voor de parcoursbouw in Lipica.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.