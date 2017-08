Beekbergen: Tom Engbers en Peter de Ronde beste Nederlanders

Tweespannen

De winst in de vaardigheidsproef bij de tweespannen was vanmiddag voor de Duitser Stefan Schotmüller. Van de drie foutloze ritten was zijn parcours het snelst. Martin Hölle reed er in de oxer en de daarop volgende poort een balletje af en kwam iets te laat over de finish. Maar zijn voorsprong in het klassement was groot genoeg om de wedstrijd te kunnen winnen. Lars Schwitte maakte geen fouten in de vaardigheid en eindigde als tweede.

Zilveren medaillewinnaar op het NK Tom Engbers maakte in Valkenswaard na vier jaar van afwezigheid met succes zijn rentree in de internationale mensport en liet ook vandaag zien de nodige kwaliteiten in huis te hebben. De menner uit Vasse liet slechts 0,76 strafpunten voor tijdsoverschrijding noteren en werd hiermee fraai derde in de eindrangschikking. Daarmee was hij de beste Nederlandse deelnemer bij de tweespannen wat hem tevens de Van Tergouw Wisselplaquette opleverde.

Deze prijs van de familie van Tergouw is voor de beste Nederlandse tweespanrijder op het CAI Beekbergen. In 2015 kwam deze in handen van Carlo Vermeulen, nadat Tom Engbers hem in 2013 al won. Nu gaat de plaquette dus weer mee naar Vasse.

Tristan Verheijen eindigde op de vijfde plaats, Harrie Verstappen tikte er drie balletjes af en werd elfde, voor Stan van Eijk en Nederlands kampioen Antonie ter Harmsel.

Bondscoach Harry de Ruyter maakt komende week bekend, welke vijf menners van 20 tot en met 24 september de Nederlandse driekleur mogen vertegenwoordigen op het WK in Lipica, Slovenië.

Tom Engbers ontving de Van Tergouw plaquette uit handen van de kleinzoons van Bertus van Tergouw, Melvin en Jim Greveling

Vierspannen

Na een fantastische marathon waarin hij gisteren tweede werd, pakte Peter de Ronde vandaag de winst in de vaardigheidsproef. Naast De Ronde bleven Bram Chardon, Glenn Geerts en Boyd Exell foutloos, maar van de foutlozen was de zeer sterk rijdende De Ronde het snelst. De menner uit Zwartewaal eindigde daarmee als beste Nederlander op de vierde plaats in de eindrangschikking. De top drie bleef ongewijzigd ten opzichte van gisteren, hoewel Chester Weber het wel even heel spannend maakte door er drie ballen af te rijden, maar dat was precies wat hij zich kon permitteren om tweede te blijven. Boyd Exell sloot in stijl af met een vlekkeloze vaardigheid en won de wedstrijd.

Bram Chardon klom dankzij zijn foutloze vaardigheid naar de vijfde plaats, voor Mark Weusthof.

Duits kampioen Christoph Sandmann had in Beekbergen naar volle tevredenheid twee jonge paarden uitgeprobeerd in zijn span tijdens de dressuur en de marathon en meldde zich vandaag voor de vaardigheid af om de 50ste verjaardag van een goede vriend te kunnen vieren.

Bron: CAI Beekbergen/Hoefnet

Klik hier voor de uitslagen.

Peter de Ronde presteerde zeer sterk in Beekbergen (archieffoto)