Chester Weber wint test event Tryon

In totaal kwamen er 23 deelnemers verdeeld over vijf rubrieken aan de start op de terreinen van het Tryon International Equestrian Centre (TIEC). Misdee Wrigley-Miller won op vrijdag de dressuur. James Fairclough won vervolgens de door Richard Nicoll ontworpen marathon op New White Oak. De marathon is gebouwd op de terreinen van een voormalig golfterrein waardoor de ondergrond erg stevig is. Van de zeven marathonhindernissen worden er vier of vijf ook gebruikt tijdens de Wereldruiterspelen eind september.

Weber eindigde als tweede in de marathon en won de afsluitende vaardigheidsproef op zondag, wat hem de eerste plek in het eindklassement opleverde.

Bij de enkelspan paarden won Jacob Arnold, de enkelspan ponyrubriek werd gewonnen door Jennifer Keeler.

Klik hier voor de uitslagen.

©Sue Stickle Photography & ©TIEC