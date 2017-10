Donau Alpen Bokaal 2018 in Szilvásvárad

De Donau Alpen Bokaal bestaat uit een individuele-en landenwedstrijd. Teams uit Oostenrijk, Croatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Liechtenstein, Roemenië, Slovenië, Slovakije en Zwitserland mogen een team afvaardigen. Het individuele klassement is opengesteld voor deelnemers uit alle landen.

De landenwedstrijd staat los van de gewone FEI rubrieken op de wedstrijd en is geen officiële FEI rubriek.

Elk landenteam bestaat uit minimaal twee en maximaal drie deelnemers uit één land. Dit kan een mix zijn van enkel-en tweespanrijders. Elk land mag maximaal één team afvaardigen.

Het landenteam met de minste strafpunten over de drie onderdelen is de winnaar van de Donau Alpen Bokaal. Er wordt bovendien een extra prijs uitgereikt aan de winnaar van de presentatie. De presentatie is verplicht voor alle teamleden.

Tijdens de laatste vergadering op het WK tweespannen in Lipica is Level 4 jurylid Jiri Kunat uit Tsjechië gekozen als opvolger van József Borka als voorzitter. Het Oostenrijkse FEI Level 3 jurylid en Technical Delegate Wolfgang Csar vervangt Dr. Günther Heincz als secretaris.

De laatste Donau Alpen Bokaal wedstrijd werd gehouden in Topolcianky 2016 en werd gewonnen door Duitsland