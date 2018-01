Driedaags SWM Nijkerkerveen aangewezen voor FEI proef enkelspannen

De dressuur vindt plaats op vrijdag, de marathon op zaterdag en afsluitend op zondag de vaardigheid, zoals bij internationale wedstrijden.

De FEI en KNHS Z – klasse rijden de dressuur in de 100 x 40 meter ring met eb- en vloedbodem; een uitstekende gelegenheid voor de hogere klassen om eens in FEI – omstandigheden te rijden. Voor de kaderleden en menners enkelspan paard en – pony met internationale aspiraties is deze wedstrijd aangewezen om de nieuwe FEI – proef te kunnen rijden. Graag duidelijk bij inschrijving aangeven!

De afsluitende vaardigheid zal uitdagend, beslissend maar voor iedereen te doen, gebouwd worden.

Er is een mogelijkheid tot overnachten en boxhuur. Inschrijven kan vanaf vandaag en uitsluitend via MijnKNHS, waarna de deelnemers een apart invuldocument per mail toegestuurd krijgen.

