Exloo: Bram Chardon wint internationale vierspanwedstrijd

Bram Chardon

Even leek er een hapering, maar Chardon junior wist zijn vier paarden in het gareel te houden waardoor ook hij foutloos bleef en daarmee de wedstrijd won. “Het is voor het eerst in mijn carrière dat ik hoopte dat mijn concurrent er geen balletje af zou tikken,” vertelde trotse vader IJsbrand Chardon naderhand. De Fransman Sébastien Vincent eindigde op ruime achterstand van het Nederlandse koningskoppel als derde.

Jacques Poppen stond na de dressuur en marathon tweede, maar moest zich voor de vaardigheidsproef terugtrekken. Zijn paard bleek niet “fit to compete”. Francisca den Elzen klom na de marathon op naar de eerste plaats en stond haar leidende positie in de vaardigheid niet meer af. Francisca won hiermee de eerste competitiewedstrijd om de KNHS-Witte Van Moort Para Trophy.

In dit WK-jaar was de enkelspanrubriek met 55 deelnemers zeer druk bezet. Saskia Siebers maakte met Axel een uitstekende seizoensstart in Exloo. De Nederlands kampioene won de dressuur en gaf haar koppositie gedurende de wedstrijd niet meer af. Joop Gommers werd tweede, voor de Canadese Kelly Houtappels-Bruder.

Marissa Schuiling wist als enige bij de enkelspan pony's de lei schoon te houden in de vaardigheid en won de wedstrijd op het Hippisch Centrum Exloo, voor de Belg Sven Tinlot en Annegreet Zaayer.

Rodinde Rutjens bleef Karel van Kekem en Melanie van de Bunt voor bij de tweespan pony's.

Marijke Hammink kwam, zag en overwon in Exloo. De menster uit Bornerbroek won alle onderdelen van de wedstrijd en bleef Joey van der Ham, Jannes Kinds en Rene Limpens voor.

Bij de tweespannen ging de overwinning naar de Fransman Franck Grimonprez. Nederlands kampioen Antonie ter Harmsel was met de zesde plaats de beste Nederlander. Hans Reitzema maakte in Exloo zijn internationale debuut en werd keurig achtste. Harrie Verstappen zette voor het eerst zijn nieuwe paard Formando in tijdens alle wedstrijdonderdelen en werd 19e.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.