Geerts, Simonet en Weber met Wild Card naar Mechelen

Edouard Simonet won individueel zilver en team brons op het EK en werd in september gekroond tot Belgisch kampioen

De drie menners maken deel uit van de Wereldbekerserie en maken gretig gebruik van hun startplaats in Mechelen om in het indoor ritme te blijven en zodoende hun kansen op een finaleplaats in Bordeaux begin februari te vergroten.

Geerts, Simonet en Weber krijgen in Mechelen tegenstand van Koos de Ronde, Bram Chardon, Benjamin Aillaud, Jérôme Voutaz en Georg von Stein.

Glenn Geerts maakte deel uit van het bronzen team in Gothenburg en won na goud in 2016, brons op het BK 2017