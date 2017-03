Glenn Geerts gaat beroepsmatig in de paarden

Op dit moment wordt door Glenn, met steun van zijn ouders, keihard gewerkt aan het tiptop in orde maken van het totale complex, wat naar verwachting begin mei geopend zal worden. De wedstrijdstal van Glenn blijft zoals hij is en op het naastgelegen terrein wordt nu een vijftien boxen tellend stallencomplex gerenoveerd. Verder zal er een grote en kleine trainingspiste komen en een overdekte stapmolen. Het is de bedoeling dat tien boxen de functie van pensionstalling krijgen en dat de overige stallen onderdak bieden aan paarden die in training of africhting staan en voor handelspaarden. Naast renovatie van de stallen en de aanleg van de pistes, wordt de weideafrastering vernieuwd en nieuwe bestrating gelegd. ‘We gaan voor kwaliteit dus het moet allemaal super voor elkaar zijn’, zegt Glenn, die recent ook tot trainer van de Belgische jeugd- en paramenners werd benoemd. Lees zijn hele verhaal en de toekomstplannen van Glenn en zijn bedrijf in de komende MenSport die op 16 maart verschijnt.

Bron: Mensport