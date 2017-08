Gothenburg: Paard Chardon en Olin voor de herkeuring

Koos de Ronde

De paarden van teamleden Koos de Ronde en Theo Timmerman evenals de paarden van alle andere deelnemers kregen van de internationale juryleden en de veterinairen het sein ‘fit to compete’.

In totaal komen er 21 deelnemers uit negen landen aan de start in Gothenburg. Zeven landenteams strijden om de teammedailles.

De 18-jarige ruin Senator van IJsbrand Chardon en de 15-jarige Revolt van Axel Olin worden morgenochtend om 07.30 uur opnieuw gekeurd.

Om 11.30 uur is de loting waarna de startvolgorde voor de dressuur bekend is.

