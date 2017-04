Horst: Koos de Ronde Nederlands Kampioen Vierspannen 2017!

De Ronde, die voor het laatst in 2008 de Nederlandse titel won, stond na de dressuur en marathon bovenaan in het tussenklassement van het NK met een kleine voorsprong op zijn concurrenten IJsbrand Chardon en marathonwinnaar Bram Chardon (beiden Den Hoorn), die respectievelijk op een tweede en derde plaats stonden.

Bram reed in de finale een sterke vaardigheid, met slechts één afgeworpen balletje en een kleine tijdstraf, waarmee hij de druk legde op de schouders van zijn vader IJsbrand en Koos de Ronde. IJsbrand reed weliswaar binnen de tijd maar liet twee balletjes vallen, zodat Bram zijn vader in het algemeen klassement voorbij was en daarmee bovendien de marge voor De Ronde iets groter maakte.

"Dikke" wedstrijd in Horst

De Ronde maakte het nog even spannend doordat er al in de derde poort een balletje viel, maar met een degelijke proef en een kleine tijdstraf reed hij het parcours verder uit, waarbij hij genoeg over had om zich Nederlands Kampioen te mogen noemen. Bram Chardon en IJsbrand Chardon wonnen respectievelijk zilver en brons.

Tijdens de prijsuitreiking reageert een dolblije De Ronde: “Ik ben ontzettend blij! Ik zat al jaren dichtbij dat Nederlands Kampioenschap. Dit is een natuurlijk een ‘dikke’ wedstrijd dus ik ben blij dat ik IJsbrand, Bram en Theo (Timmerman) achter me heb kunnen laten!”

Tweespan paarden

Bij de grote rubriek tweespan paarden bleek de Hongaar Martin Hölle oppermachtig. Na winst in de dressuur en de marathon liep hij vandaag enkel een kleine tijdstraf op in de vaardigheid en won met overmacht de wedstrijd.

Beste Nederlander in Horst werd Stan van Eijk uit Schinveld, die de vaardigheid won en daarmee in het eindklassement van een zevende plaats in het tussenklassement naar plaats drie op het podium klom. De Fransman Michael Sellier reed eveneens foutloos in de vaardigheid, maar iets minder snel dan Van Eijk en behaalde daarmee zowel zilver in de vaardigheid als in het eindklassement.

Stuivertje wisselen bij de enkelspan paarden

De Duitse Marlen Fallak trok aan het langste eind in de rubriek enkelspan paarden. Na de dressuur en marathon stond ze tweede in het tussenklassement, met de Fransman Jean Michel Olive op de eerste plaats. Met een binnen de tijd gereden, foutloos parcours zette ze druk op de Fransman, die twee balletjes en een kleine tijdstraf liet noteren.

Ook Saskia Siebers zette een foutloos parcours neer en zelfs sneller dan Fallak, waarmee ze de vaardigheid op haar naam zette. Met dit resultaat ging ze in het eindklassement Olive voorbij, die genoegen moest nemen met brons.

KNHS Para Men Trophy

Tijdens het CAI 3* werd ook gestreden om de KNHS Para Men Trophy , de competitie voor paramenners die over drie wedstrijden plus een finale wordt verreden. Deze tweede wedstrijd werd gewonnen door Francisca den Elzen (Drouwenerveen), die dit weekend de dressuur en marathon won en vandaag tijdens de afsluitende vaardigheid derde werd. Martje Witvoet, die de eerste wedstrijd in Exloo op haar naam zette, moest ditmaal genoegen nemen met plaats vier om de KNHS Para Men Trophy. De derde wedstrijd wordt verreden op 10 en 11 juni in Hellendoorn.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum