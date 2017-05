Internationale mentop sterk vertegenwoordigd in Valkenswaard

“Het aantal inschrijvingen overtreft onze verwachtingen,” vertelt gastheer Boyd Exell. “We hadden wel gerekend op meer inschrijvingen dan vorig jaar, maar we hadden niet verwacht dat er zo veel belangstelling zou zijn voor onze wedstrijd. Ons doel is om een mooie en vooral leuke wedstrijd te bieden voor de deelnemers en de toeschouwers en hiertoe hebben we een aantal vernieuwingen doorgevoerd in ons programma.”

Exell doelt hiermee op onder andere de Bicycle Challenge op donderdagavond tijdens de openingsparty, waarmee een aantal schitterende electrische mountainbikes gewonnen kunnen worden. De deelnemers vormen samen met hun marathongroom(s) een team en leggen, aangemoedigd door opzwepende muziek, per fiets een kegelparcours af in de binnenmanege. Het team met de snelste tijd wint een prachtige fiets, aangeboden door Pitt fietsen uit Valkenswaard. Ook voor de tweede en derde plaatsen zijn er mooie fietsen.

In navolging van het succes van de vorig jaar in Valkenswaard geïntroduceerde Pro-Am Challenge voor vierspannen, wordt er dit jaar ook een Pro-Am Challenge voor tweespannen uitgeschreven. Hierbij worden er teams gevormd met een Pro(fessional) en een Am(ateur) menner. Het is de bedoeling dat de Pro zijn teamgenoot gedurende de wedstrijd helpt om samen tot een topresultaat te komen. Ook hiervoor zijn weer prachtige prijzen beschikbaar gesteld.

Nieuw op het programma is de Tuigpaardenshow op zondagmiddag, gevolgd door de finales van de Pro-Am Challenges over een verkort vaardigheidsparcours.

Exell krijgt op eigen terrein concurrentie van onder meer de complete Duitse vierspantop met Christoph Sandmann, Georg von Stein, Mareike Harm en Rainer Duen. De talentvolle Belgische menner Edouard Simonet maakte in Windsor enorm indruk door zijn mentor het vuur aan de schenen te leggen en zal in Valkenswaard alles uit de kast halen om zijn knappe prestatie te herhalen. De Nederlandse vierspanrijders zijn met acht menners, waaronder A-kaderlid Theo Timmerman, sterk vertegenwoordigd.

De tweespanlijst telt maar liefst 49 deelnemers uit 16 landen, waaronder Windsor-winnaar Lars Schwitte uit Duitsland en Michael Sellier uit Frankrijk, die in Windsor tweede werd. Voor Sellier is Valkenswaard overigens een thuiswedstrijd, zijn paarden staan gestald bij Exell Equestrian. Ditzelfde geldt voor de Zuidafrikaanse deelnemer Wayne Van Niekerk. Bondscoach Harry de Ruyter heeft Valkenswaard aangewezen als observatiewedstrijd voor het WK tweespannen in Lipica eind september zodat de Nederlandse vertegenwoordiging in deze rubriek met 16 rijders enorm is. Onder hen bevindt zich oud wereldkampioen en regerend Nederlands kampioen Harrie Verstappen, die in Windsor de marathon op zijn naam schreef.

Live video

De marathon op zaterdag 10 juni en de vaardigheid op zondag 11 juni worden live uitgezonden via Clipmyhorse.tv.

Klik hier voor meer informatie