Lipica: Martin Hölle en het Hongaars tweespanteam winnen goud, Nederland tiende

Martin Hölle

Om half negen ging de vaardigheidsproef voor de krap 80 overgebleven deelnemers van start. Al snel bleek dat het parcours van de hand van Gabor Fintha veel van de rijders zou gaan vergen wat betreft stuurmanskunst en basistempo. Na meer dan 40 deelnemers bleef de teller van het elektronisch scorebord bij de Poolse menner Sebastian Bogacz voor het eerst – en ook voor het laatst – op nul staan. Zo’n 20 deelnemers lieten alle ballen op de kegels, maar slechts vijf lukte het om binnen de toegestane de finishlijn te passeren. Nadat het de afgelopen dagen heerlijk weer was geweest in Lipica, speelde de regen de deelnemers vandaag parten. Na ruim 30 rijders moest de wedstrijd zelfs drie kwartier worden stilgelegd vanwege de hevige regenval en onweersbuien.

Het Nederlandse teamlid Stan van Eijk was vandaag opnieuw goed op dreef. Zonder afgeworpen balletjes en met slechts 2,02 voor tijd werde hij vierde in de vaardigheid en klom in het totaalklassement naar plaats acht. Ook de tweede teamrijder Tristan Verheijen liet alle ballen liggen, maar kasseerde 7,11 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Met dit resultaat wist het Nederlands team de wedstrijd nog net binnen de top tien af te sluiten. De beide individuele deelnemers voor Nederland, Antonie ter Harmsel en Geert Dijkhof, belandden in het middenveld.

Aan de top had Martin Hölle aan een balletje en paar tijdfouten ruim voldoende om de wereldtitel veilig te stellen. Achter hem was het echter dringen om de overige medailles. Sebastian Warneck (Dui) greep op de valreep het zilver met slechts 2,54 tijdfouten, terwijl de Zwitser Beat Schenk met 5,57 op brons bleef staan. De Italiaan Joszef Dibak (ITA), tweede na de marathon, zag met 13,26 strafpunten een podiumplaats aan zich voorbijgaan.

Hoewel het Duitse team in de vaardigheid nog wat van de achterstand op Hongarije afsnoepte, kwam prolongatie van het teamgoud voor Martin Hölle en Vilmos Lázár niet meer in gevaar. Mede door de prima tweede plaats van Michael Sellier in de vaardigheid ging het brons naar Frankrijk.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.

Stan van Eijk