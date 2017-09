Lipica: Voorlopige 6e plaats voor Tom Engbers-Top score voor Martin Hölle

Sinds de introductie van de huidige dressuurproef voor de tweespannen in 2013 won Vilmos Lázár de dressuurproef op de WK’s in 2013 met 42,94 en in 2015 met 43,36.

Beat Schenk bezet momenteel met zeven punten verschil op Hölle de tweede plaats, op de voet gevolgd door het Duitse teamlid Lars Schwitte en de regerend Wereldkampioen Vilmos Lázár.

Engbers zette vandaag de 9-jarige ruinen Diamant DN en Diamant in, een combinatie waartoe hij op het laatste moment voor vertrek moest besluiten toen zijn andere paard geblesseerd bleek. Engbers zetten met een score van 51,38 de eerste teamscore neer.

De overige 40 deelnemers waaronder de zilveren en bronzen medaillewinnaars van 2015 Zoltán Lázár en Jozsef Dibak, komen op vrijdag vanaf 09.00 uur in de baan.

Tristan Verheijen bijt morgen het spits af om 09.00 uur, gevolgd door Antonie ter Harmsel om 10.30 uur, Stan van Eijk om 14.40 uur en Geert Dijkhof betreedt als laatste de piste om 17.10 uur.

