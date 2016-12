Londen Olympia: Derde plaats voor Koos de Ronde in Extreme Driving

Koos de Ronde

De Nederlandse level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs had een mooi parcours uitgetekend voor de zeven menners die in Olympia deelnemen. De beste drie vierspanrijders uit de eerste omloop kwamen opnieuw in de piste voor de tweede manche, die over hetzelfde parcours werd verreden en waarin de menners met een schone lei begonnen. Boyd Exell vergaloppeerde zich in de eerste manche in een van de marathonhindernissen en moest vervolgens als eerste van start in de tweede manche. Hierin liet de viervoudig Wereldkampioen niets aan het toeval over en bleef foutloos in een zeer scherpe tijd van 101,35 seconden. Tweede starter Koos de Ronde zette alles op alles en het zag er naar uit, dat hij Exell’s tijd zou evenaren, maar in het laatste deel van het parcours rolden er helaas twee balletjes. De Ronde finishte echter op slechts 0,23 seconden verschil met Exell, wat een veelbelovend resultaat is voor de komende dagen. Laatste starter József Dobrovitz was twee seconden langzamer dan Exell en tikte eveneens een balletje van de kegels.

Theo Timmerman zette weliswaar de derde tijd neer in de eerste omloop, maar twee afgeworpen balletjes weerhielden hem net van een plaats in de top drie. Daniel Naprous, die evenals Exell met een wild card start, beet het spits af en zette een geen onverdienstelijk resultaat neer. Bijgestaan door zijn collega-menner Wilf Bowman Ripley als bakkenist reed de stuntman van beroep zijn schimmelvierspan naar de vijfde plaats. Georg von Stein was uitstekend onderweg, maar vergiste zich en reed opnieuw de brug op in plaats van over de finishlijn. De zesde plaats was het gevolg. József Dobrovitz jr. raakte de weg kwijt in de tweede marathonhindernis en eindigde vandaag op de zevende plaats.

Boyd Exell