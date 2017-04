Marathon CAI3* Horst live te volgen op internet!

ClipMyHorse.tv is met een aantal camera’s aanwezig en zal de gehele dag verslag doen van de marathon via live video beelden. Het commentaar bij de beelden is in handen van Elbert Koelewijn.

De terreinen van de hippische evenementenzone van Equestrian Centre De Peelbergen vormen het décor van de internationale driesterren-menwedstrijd voor enkel-, twee-en vierspan paarden, het Nederlands Kampioenschap vierspannen en een nationale wedstrijd voor de paramenners met buitenlandse gastrijders.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen en meer informatie.

De startlijst voor de marathon is op vrijdagavond na afloop van de dressuur bekend.

De nieuwe terreinen met gloednieuwe marathonhindernissen in Kronenberg liggen er schitterend bij