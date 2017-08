Minden: Edit Chardon wint vierspan-dressuur

Edith Chardon

Na de spetterende landenavond van gisteren stond vandaag vanaf 11 uur de dressuur voor de vierspannen op het programma. De Duitse kanshebber Steffen Brauchle viel de eer ten deel om als eerste starter de ring binnen te rijden. In de regen zette hij met 50,67 strafpunten de richtwaarde voor de overige deelnemers neer.

Edith Chardon wist daar als vijfde starter goed mee om te gaan. Na een strak gereden dressuur stond zij bij het merendeel van de juryleden op de eerste plaats, hetgeen een resultaat van 46,25 opleverde, waaraan uiteindelijk niemand meer kon tippen. Met deze uitslag bracht ze de achterstand van het Nederlands team na de enkel- en tweespannen met ruim vier punten terug. Na haar afgroeten volgde er echter even een moment van schrik; door het gejuich van het talrijke publiek werd haar span even heet en stormde richting uitgang, waar het gelukkig door het begeleidingsteam kon worden opgevangen.

Het dichtstbij kwam Jan de Boer, die dit jaar als individueel deelnemer van de partij is. Zijn Welsh-pony’s gaven een mooie voorstelling die met 47,72 werd beloond. Jannes Kinds leverde een evenwichtige proef af, waarin hij weinig risico’s nam. Met 54,92 landde hij nog binnen de top 10. Joey van der Ham ging het minder voorspoedig af. Een van zijn pony’s stond niet stil en dribbelde in de stap, hetgeen de juryleden in een negatieve beoordelingsspiraal bracht en hem 67,31 strafpunten opleverde.

Marijke Hammink als tweede teamlid was ook niet bijzonder fortuinlijk. Haar imposant bewegende linker achterpony werd gaandeweg de proef steeds heter, waar met name de staponderdelen onder te lijden hadden. Door de 60,17 strafpunten zal er morgen in haar paradediscipline behoorlijk aan moeten trekken. De acht zeer uitdagende hindernissen kunnen echter nog heel wat verschuivingen teweeg brengen.

Bondscoach Ad Aarts was vandaag met het teamresultaat goed tevreden. “Vandaag was een keerpunt binnen de wedstrijd, zoals ik het ook had verwacht. Het verschil van Edith met de rest had nog water groter kunnen zijn, maar dit biedt wel perspectief. Vooral omdat Marijke Hammink in deze hindernissen vast goed uit de voeten kan. Het is overigens wel te hopen dat het enigszins droog is, want anders valt er in de blubber te weinig verschil te maken”.

Nederland is weer opgeklommen naar de tweede plaats in de teamranking. België volgt na de derde plaats van Tinne Bax met een kleine achterstand op plaats drie.

Morgenochtend om 9 uur vertrekt het eerste span op het A-traject. Het belooft een spectaculaire en spannende dag te worden en er wordt veel publiek verwacht.

