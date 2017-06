Timmerman beste Nederlander in Riesenbeck-Sandmann Duits kampioen

Theo Timmerman (archieffoto) werd vierde in Riesenbeck

Timmerman ging goed van start in de dressuur, waarin hij met een score van 46,48 punten de derde plaats behaalde. De menner uit Varsseveld zette een nieuw paard, Tango, voor het eerst linksvoor in en was tevreden over de prestaties van zijn paarden. Na de marathon met zeven hindernissen in het Riesenbecker Wald stond de Europees Kampioen van 2013 op de vijfde plaats. In de vaardigheid was Timmerman één van de slechts vier menners die foutloos binnen de tijd wisten te blijven in het parcours van Dr. Wolfgang Asendorf en klom hiermee op naar de vierde plaats in het eindresultaat.

Mark Weusthof werd vijfde in zijn sterkste onderdeel, de marathon, en eindigde op de achtste plaats in het eindklassement. Peter de Ronde wist keurig aansluiting te houden en werd tiende.

Duits kampioenschap en Duitse deelnemers Aken bekend

Christoph Sandmann won de marathon en sloeg hiermee een enorm gat met zijn Duitse concurrenten. Voor aanvang van zijn vaardigheidsproef had de 50-jarige transportondernemer een voorsprong van ruim 12 punten op titelverdediger Georg von Stein. Sandmann liet slechts enkele tijdfouten noteren en werd voor de achtste keer in zijn carrière gehuldigd als Duits kampioen. Von Stein won zilver, de Europees Kampioen van 2015 Michael Brauchle kreeg het brons omgehangen.

Sandmann gaf aan nog niet aan stoppen te denken: “Ik weet niet meer precies hoe vaak ik Duits kampioen ben geworden, maar dit is mijn eerste titel op mijn 50ste,” grijnst hij. “Ik heb nu weer echt een goed span waarmee ik internationaal vooraan mee kan rijden, dus stoppen is nu absoluut niet aan de orde.”

Sandmann eindigde achter Exell op de tweede plaats in het internationale klassement, waarin de Amerikaan Chester Weber derde werd.

Na afloop van het Duits kampioenschap werd bekend gemaakt dat Christoph Sandmann, Georg von Stein, Michael Brauchle, Rainer Duen en Mareike Harm in Aken mogen deelnemen. Sebastian Hess staat reserve.

Op 3 juli sluit de inschrijving voor Aken, dan is bekend, welke deelnemers door de buitenlandse nationale federaties worden afgevaardigd.

Christoph Sandmann. Foto RI.

