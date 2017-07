Ondersteuning voor Michael Brauchle

Michael Brauchle

Bondscoach Karl-Heinz Geiger droeg de 27-jarige menner voor. Jürgen R. Thumann, vroeger zelf succesvol vierspanrijder en sinds een groot aantal jaren aan de mensport verbonden, nam de sponsoring van Michael Brauchle over en ondersteunt hem in deze intensieve en kostbare sport. Hiervoor was Brauchle vier jaar lang sportsoldaat, maar de ondersteuning door het leger liep in 2016 ten einde.

Michael Brauchle werkt twee dagen per week als metaalwerker, de andere dagen helpt hij zijn vader als hoefsmid.

De sponsoring

De Stichting Duitse Top paardensport heeft een talentenpool opgezet, waar hippische sporters op voordracht van een bondscoach voor in aanmerking kunnen komen. Een sponsor kan zelf bepalen welke sporter uit de talentenpool hij wil ondersteunen. Als de sponsor en de sporter elkaar gevonden hebben, wordt er een sponsorovereenkomst van minimaal twee jaar aangegaan. De jonge sporters worden niet alleen financieel geholpen, maar profiteren ook van de paardensportervaringen van hun sponsor. In ruil daarvoor kunnen de sponsors deel uitmaken van de sportieve ontwikkelingen van de sporters.