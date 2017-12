Stockholm: Fredrik Persson wint eerste wedstrijd

Geen van de zes deelnemers wist het parcours van de Zweedse parcoursbouwer Dan Henriksson foutloos af te leggen. De nieuwe speed box leverde echter geen problemen op voor de ervaren vierspanrijders.

Persson mocht als eerste van start in deze wedstrijd over een omloop en tikte slechts één balletje van de kegels. Exell raakte geheel ongebruikelijk onder meer de tweede kegelpoort en een poort op de brug en kwam met 20 strafseconden over de finish. Ook Simonet, Von Stein, Weber en Geerts kwamen niet ongedeerd uit de strijd, waarbij Weber bij de eerste poging de brug miste.

Op zondag om 20.45 uur staat de Wereldbekerwedstrijd op het programma waarin de Wereldbekerpunten verdeeld worden.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de uitslagen.