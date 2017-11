Stuttgart: Chardon en Exell aan elkaar gewaagd

IJsbrand Chardon

De toeschouwers in de opnieuw uitverkochte Schleyer Halle konden genieten van topsport van het allerhoogste niveau. De nieuwe waterpartij die voor het eerst deel uitmaakte van het parcours leverde spectaculaire beelden op. IJsbrand Chardon wist zich met zijn nieuwe voorspan en zijn ervaren achterpaarden evenals Exell en Von Stein te kwalificeren voor de winning round over hetzelfde parcours. De menners begonnen met een schone lei en Chardon zette ondanks een balletje de te kloppen tijd neer: “De voorpaarden moeten natuurlijk meer ervaring krijgen. Het kon nu nog niet harder, maar het gevoel was erg goed.” Chardon complimenteerde Asendorf met het parcours: “Het was heel slim van Wolfgang om één kegelpoort te plaatsen voor de waterbak, zodat we de paarden in het water konden laten gaan. Dit was geweldig om te zien voor het publiek.”

Von Stein bleef foutloos, maar was net iets langzamer. Vervolgens was het de beurt aan Exell, die het spannend maakte door er een balletje af te tikken. Was zijn toptijd tijdens de eerste wedstrijd op vrijdag 131 seconden, vandaag dook hij hier nog eens 4 seconden onder waardoor hij met vijf seconden voorsprong op Chardon de wedstrijd voor zich opeiste.

Chester Weber eindigde op de vierde plaats, maar strijkt de punten op voor de derde plaats aangezien Von Stein met een wild card startte. Edouard Simonet zette weliswaar een nette tijd neer, maar liet twee balletjes rollen en werd vijfde, voor de geblesseerde Benjamin Aillaud.

Uitslag Wereldbekerwedstrijd Stuttgart:

Boyd Exell (AUS) 132,14 IJsbrand Chardon (NED) 137,20 Georg von Stein (GER) 138,83 Chester Weber (USA) 153,73 Edouard Simonet (BEL) 157,34 Benjamin Aillaud (FRA) 172,40

Klik hier voor de volledige uitslag.