Valkenswaard: Marathonzeges voor Stan van Eijk en Boyd Exell

Stan van Eijk

Tweespannen

De top drie bij de tweespannen is volledig oranje gekleurd met naast Van Eijk topklasseringen voor Antonie ter Harmsel en Geert Dijkhof, die elkaar het vuur aan de schenen legden. Michael Sellier is de beste buitenlander op de vierde plaats en heeft hiermee de leiding overgenomen van Lars Schwitte. Stan van Eijk is opgeklommen naar de mooie vierde plaats.

Boyd Exell

Vierspannen

Bij de vierspannen reden de Belgische mentalenten Edouard Simonet en Glenn Geerts een ijzersterke marathon. Zij eindigden op de respectievelijke tweede en derde plaats en wisten hiermee routinier Christoph Sandmann voor te blijven.

Peter de Ronde eindigde als beste Nederlander op de zevende plaats.

In het tussenklassement heeft Boyd Exell zijn voorsprong uitgebouwd naar maar liefst 19 punten en stevent af op een tweede overwinning op eigen terrein. Simonet, Geerts en Sandmann zullen morgen in de vaardigheid de overige topklasseringen gaan verdelen.

Onfortuinlijk

Voor tweespanmenner Ben Gosschalk verliep de marathon zeer onfortuinlijk. Tussen hindernis vijf en zes zakte zijn 17-jarige Holsteiner ruin Mike in elkaar en overleed ter plekke: “Ik dacht dat hij moest mesten,” vertelt een aangeslagen Ben Gosschalk. “Hij ging langzamer en wat wijder lopen en viel toen dood neer.”

Mike maakt al vele jaren vast deel uit van het succesvolle span van de menner uit Epe. Zo maakte de ruin onder andere deel uit van Ben’s span op het WK in Kecskemét 2009 waar hij de vierde plaats behaalde.

Het organisatieteam was ogenblikkelijk ter plekke met de paardenambulance zodat het paard snel van het terrein kon worden weggevoerd.

