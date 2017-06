Valkenswaard: één paard afgekeurd

In totaal komen er 67 deelnemers aan de start in de internationale driesterrenwedstrijd op de terreinen van viervoudig Wereldkampioen Boyd Exell in Valkenswaard.

De wedstrijd gaat morgen van start op het schitterend aangelegde hoofdterrein, waar als eerste de tweespan paarden de piste zullen betreden. Op vrijdag is het de beurt aan de vierspannen.

Morgenavond staat tijdens de Openingsparty de spectaculaire Bicycle Challenge op het programma in de indoorpiste. Zo’n 36 teams hebben zich gemeld en maken kans op een prachtige electrische fatbike.

