Wierden: Derde NK-titel voor Saskia Siebers

Het bleef tot het laatste moment spannend op de terreinen van Manege de Vossenbos in Wierden, waar de afsluitende vaardigheidsproef werd verreden op de zandbodem. Internationaal parcoursbouwer Arjan Kleinjan had een mooi parcours neergezet, dat in eerste instantie als gemakkelijk werd betiteld, maar evenals de marathonhindernissen gisteren bleek dit in de praktijk geheel anders uit te vallen. Vooral de tijd bleek een enorme scherprechter en zorgde voor verschuivingen in het klassement.

Titelverdedigster Saskia Siebers kon zich echter een aantal foutjes veroorloven nadat de op zilver staande Rudolf Pestman een balletje en tijdfouten had laten noteren. Maar Saskia hield het hoofd koel en was uiteindelijk een van de twee deelnemers die binnen de toegestane tijd finishte. Ook Peter Zeegers wist deze knappe prestatie neer te zetten en hij werd hiermee tweede in dit laatste onderdeel.

Saskia was enorm blij met haar titel: “Ik was goed tevreden met mijn dressuur, ik reed voor het eerst met een ander bit bij Axel omdat hij wat meer door zijn lijf mocht lopen. Dit werkte goed, met name in de ontspannenheid,” vertelt Saskia. “In de marathon moet ik normaal gesproken aanvallen omdat ik moet inhalen op mijn concurrenten, maar nu moest ik juist verdedigend rijden. Dat was even anders, maar ook heel goed om deze ervaring te hebben. In de vaardigheid reed ik weer aanvallend en Axel deed het geweldig. Ik had van tevoren bedacht om alles in draf te doen en ik ben blij dat ik bij mijn plan ben gebleven. Hij heeft een hele sterke draf waardoor we mooi binnen de tijd konden finishen. Pas toen ik over de finish kwam hoorde ik dat ik een balletje had, deze had ik zelf niet gezien!”

Rudolf Pestman wist met zijn Diesel na de derde plaats in de dressuur en de achtste plaats in de marathon zijn tweede plaats vast te houden in de vaardigheid. Frank van der Doelen heeft zijn paard Sterre pas een aantal maanden op stal en reed een uitstekende vaardigheidsproef waarin hij met slechts 1,98 voor tijdsoverschrijding over de finish kwam en daarmee dit laatste onderdeel won.

Een zeer sterk resultaat werd neergezet door Eline Houterman, die alleen tijdfouten liet noteren en hiermee van de zevende naar de vierde plaats opklom in het eindklassement.

Bas de Koning stond na zijn geweldige marathonoverwinning op brons, maar moest in de vaardigheid te veel toegeven en werd zesde.

