Wild card Wereldbekerfinale voor Benjamin Aillaud

Benjamin Aillaud neemt het in Bordeaux op tegen titelverdediger en winnaar in Stuttgart, Stockholm en Genève Boyd Exell, Leipzig-winnaar Jérôme Voutaz, Londen-winnaar IJsbrand Chardon, Boedapest-winnaar Koos de Ronde, Mechelen-winnaar Bram Chardon en Glenn Geerts, die tweede werd in Leipzig afgelopen zondag.

