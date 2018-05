Windsor 2018: Bram en Ijsbrand Chardon en Koos de Ronde vormen landenteam

In totaal komen er 30 vierspannen aan de start op de terreinen van de Britse koningin Elizabeth in Windsor, dat zich opmaakt voor de koninklijke bruiloft de week na het evenement. Het Nederlandse landenteam, dat titelverdediger is in Windsor, neemt het op tegen teams uit België, Spanje, Frankrijk, Groot Brittannië, Duitsland en Zweden. Er zijn individuele deelnemers uit Australië, Oostenrijk, Tsjechië, Uruguay en de Verenigde Staten.

Naast de vierspannen komen er 17 tweespan paarden en acht vierspan pony’s aan de start. Voor Nederland reizen Stan van Eijk en Jan de Boer af naar de achtertuin van Windsor Castle.

