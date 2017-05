Windsor: Timmerman hervindt aansluiting met de top

Theo Timmerman

“Voor mijn linkerachterpaard Esprit (v. Alexandro P) was dit de tweede wedstrijd en hij liep heel goed. Nog één wedstrijd en dan is hij helemaal klaar,” vertelt een zeer tevreden Theo Timmerman. “Het span krijgt steeds meer vertrouwen en begint meer en meer een blok te vormen. We komen steeds iets dichterbij, dus we zijn op de goede weg.”

Ook Koos de Ronde zette vandaag een sterke proef neer die door het vijfkoppige internationale jurycorps werd beloond met een score van 46,19 punten, goed voor de vierde plaats met voldoende mogelijkheden om in de mooie marathon een paar plaatsen te stijgen. IJsbrand Chardon vond nog niet het juiste afstelling bij zijn vier paarden en moest vandaag genoegen nemen met de zevende plaats waarmee hij zorgde voor het wegstreepresultaat.

Het Nederlandse team van bondscoach Harry de Ruyter gaat na dit eerste onderdeel met een comfortabele voorsprong van ruim 10 punten aan de leiding in de landenwedstrijd. België staat tweede, Duitsland bezet de derde plaats.

Op één fikse regenbui na verliep de eerste dressuurdag in Windsor zeer voorspoedig. De omstandigheden in het Windsor Home Park zijn ideaal te noemen voor de deelnemers, die dit jaar op een ander terrein ondergebracht zijn. Hierdoor maakt de International Driving Grand Prix evenredig deel uit van dit prestigieuze evenement, dat met enige regelmaat wordt getrakteerd op koninklijk bezoek.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.