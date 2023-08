17 landen vertegenwoordigd op het EK vierspannen en WK paramennen in Exloo

EK vierspannen

De 13e editie van het EK vierspannen telt 40 deelnemers uit 13 landen, waaronder tweevoudig Europees Kampioen, titelverdediger én Exloo-ambassadeur Bram Chardon. Bram neemt het in de individuele strijd om de Europese titel op tegen onder meer zijn vader IJsbrand Chardon, die de titel in 2011 en 2017 wist te bemachtigen. Ook de Europees kampioen van 2015 Michael Brauchle uit Duitsland komt aan de start.

In de landenwedstrijd komen acht teams in actie. Het Nederlandse team is ook hier titelverdediger en Bram Chardon, IJsbrand Chardon en Koos de Ronde zullen er alles aan doen om het teamgoud in Nederland te houden.

WK paramennen

Het WK paramennen beleeft in Exloo haar zevende FEI-editie. Maar liefst 25 deelnemers uit 9 landen reizen over twee weken af naar het prachtige Drenthe voor hun deelname aan het Wereldkampioenschap, waaronder zelfs een deelnemer uit Australië! Nooit eerder was dit land vertegenwoordigd op een WK paramennen. Jodie Mckeone is de eerste en tot nu toe de enige paramenner voor Australië. Duitsland is titelverdediger met het landenteam. De individuele titelverdediger in Grade 1, de Amerikaanse Tracy Bowman, is evenals haar teamgenoten al enige weken in Europa om zich voor te bereiden op dit WK. WK-ambassadrice Ingmar Veneman maakt evenals in 2021 deel uit van het Nederlandse landenteam.

Op het WK paramennen wordt er in twee klassen gestreden: Grade 1 en Grade 2, dus er worden op zondag 27 augustus zes individuele medaillewinnaars gehuldigd. De landenteams bestaan uit 2 of 3 deelnemers, waarvan er minimaal één deelnemer in Grade 1 (de zwaarste handicap) moet uitkomen. De deelnemers starten met zowel paarden als pony’s in de twee klassen.

Drentse menners

Gastregio Drenthe is goed vertegenwoordigd op het EK&WK mennen in Exloo. Ambassadrice Ingmar Veneman komt uit Tweede Exloërmond, in het landenteam wordt zij bijgestaan door Josien de Boer uit Borger, die haar WK-debuut maakt. Meervoudig Wereldkampioen Jacques Poppen is woonachtig in buur-provincie Groningen.

Op het EK vierspannen vertegenwoordigt Harry Streutker uit Coevorden de Drentse vlag. Mentalent Joris Wouda uit Drouwen is de zogeheten testrijder, hij start als eerste deelnemer in de dressuur, de marathon en de vaardigheid.

