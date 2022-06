Geslaagde PaardenDagen Eersel

Voor deze menwedstrijd met enkelspan-, tweespan- en vierspanrijders kwamen de honderd deelnemers een lang weekend naar het met zonovergoten Eersel. De organisatie zorgde ervoor dat de deelnemers op vrijdag tijdig konden arriveren met de pony’s en paarden zodat ze niet op het heetst van de dag op de trailer hoefden te staan. Er waren voorzorgsmaatregelen getroffen om de omstandigheden zo comfortabel mogelijk te maken voor zowel paard als mens.

De deelnemers wisten mooie resultaten te behalen op de goed verzorgde terreinen. In de vaardigheid stond een paardvriendelijk parcours opgesteld waar meerdere foutloze resultaten neergezet werden. ’s Avonds was het feest in een prachtig aangeklede tent op het terrein van de marathonhindernissen en werd er tot in de vroege uurtjes gedanst.

Op zondag was het tijd voor de marathon. De pony’s en paarden kregen optimale omstandigheden, want de zon en warmte van zaterdag waren op zondag ingeruild voor lagere temperaturen en een regenbui.

De bezoekers konden vanaf het centraal gelegen horecaterrein alle rijders aan het werk zien in de hindernissen. Zowel rijders als organisatie hebben genoten van deze zeer geslaagde editie en kijken alweer uit naar de wedstrijd van volgend jaar.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum van Photowerken