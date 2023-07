Aachen 2023: Chardons bovenaan in Top Score Competition

Er is dus geen vaste volgorde waarin ze de poorten moeten rijden en ze kunnen daarom zelf hun route kiezen. Ze moeten binnen maximaal drie minuten zoveel mogelijk punten verzamelen. Elke poort heeft zijn eigen waarde aan punten, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Daarnaast kan elke poort maximaal twee keer gereden worden.

IJsbrand Chardon had dus de beste tactiek. Hij was misschien niet de snelste, maar hij verzamelde wel de meeste punten. Het waren er 1910 om precies te zijn. Zijn zoon Bram was sneller, maar hij kwam niet helemaal overeen met de score van zijn vader. Hij behaalde 1870 punten. Boyd Exell verzamelde slechts 10 punten minder dan Bram en eindigde op de derde plaats.

