Aachen 2023: Nederland wint landenwedstrijd, Boyd Exell individuele winnaar

Bram Chardon, Koos de Ronde en IJsbrand Chardon sloten de wedstrijd in stijl af door alle drie een dubbel foutloze ronde neer te zetten. Ze waren de enigen die dat lukte. Boyd Exell won ondanks wat problemen in de vaardigheid de wedstrijd. IJsbrand Chardon eindigde als beste Nederlander op de tweede plek in het individuele klassement en Mareike Harm eindigde als derde.

Nederland kon zich in de afsluitende vaardigheid slechts één balletje op het gras permitteren om Duitsland achter zich te houden in het klassement, maar zover liet TeamNL het niet komen. Bram Chardon, Koos de Ronde en IJsbrand Chardon bleven als enige rijders foutloos en binnen de tijd, waardoor de eerste plaats in het landenklassement veilig was. IJsbrand Chardon wist uiteindelijk, na een winning round, de vaardigheidsproef op naam te schrijven. Hij werd tweede in het individuele klassement. Koos de Ronde stond op plaats vier net naast het podium, Bram Chardon completeerde de top vijf.

Poort twaalf

Na afloop van de vaardigheid leek het even dat Australië als derde eindige in de landenwedstrijd. Even later bleek dat niet het geval. Boyd kwam stil te staan na poort zes, toen zijn linker voorpaard een kegel van poort twaalf omver liep. Hij kreeg in totaal 6,97 strafpunten en daardoor moest Australië na afloop zijn derde plek in de landenwedstrijd afstaan aan België.

"Elkaars resultaten opvangen"

Bondscoach Ad Aarts was tevreden na afloop van de wedstrijd. “Het is goed verlopen, alle teamleden hebben sterk gereden en zijn goed in vorm. Het was wel een spannende wedstrijd, want ook Duitsland heeft sterk gepresteerd, vooral met Michael Brauchle in de marathon. We maakten het vandaag wel heel sterk af met drie foutloze rondes in de vaardigheid. We hebben eigenlijk in alle onderdelen rijders die in de top mee kunnen doen. Ze kunnen ook elkaars resultaten opvangen als het nodig is, dat is het sterke van dit team. Ik denk zelfs dat het bij ons zo links en rechts nog net iets beter kan, maar de vooruitzichten richting het EK in Exloo zijn heel mooi.”

