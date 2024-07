Aachen 2024: Boyd Exell wint, zestiende overwinning voor Nederland in Landenwedstrijd

“De wedstrijd gaat over drie onderdelen, dat is maar weer eens gebleken. Ik ben blij dat deze 16e overwinning hier in Aken binnen is”, aldus de bondscoach. In het individuele klassement waren er geen podiumplaatsen voor de Nederlandse menners. IJsbrand Chardon eindigde als vijfde, net voor Bram Chardon en Koos de Ronde. In de dressuur boekte Bram Chardon met een vierde plek het beste Nederlandse resultaat, Koos de Ronde was met eveneens een vierde plaats de sterkhouder voor Oranje in de marathon. Bram Chardon wist op de slotdag de winning round van de vaardigheid op zijn naam te schrijven.

Bondscoach Ad Aarts, zelf winnaar van Aken in 1990, was reëel na afloop: “We hebben teveel foutjes gemaakt, maar ja, het blijft een wedstrijd met paarden. We hebben er voor gevochten en het team heeft heel goed samengewerkt. De volgende wedstrijd is het NK in Exloo in het eerste weekend van augustus, dat past ook mooi in onze planning richting het WK dit jaar in Szilvasvarad (HUN) begin september.

IJsbrand Chardon was de beste Nederlander

Pech voor de Duitsers

In het individuele klassement wisten Marijke Harm (GER en Georg von Stein (GER) de hele mooie tweede en derde plaats te behalen. Toch was Karl-Heinz Geiger teleurgesteld na afloop. “Ik ben gefrustreerd. Niet omdat we als tweede eindigden in de Landenwedstrijd en Nederland hem daarom nogmaals wint. Dat was het probleem niet. Maar nog nooit was de overwinning zó dichtbij geweest voor ons als dit jaar.” Het Duitse team, met Mareike Harm, Michael Brauchle en Georg von Stein als rijder, ging na de dressuur al aan de leiding in de Landenwedstrijd. Ook na de marathon stonden ze met grote voorsprong vooraan. Het leek daarom vanzelfsprekend dat Duitsland er met de overwinning vandoor zou gaan, maar niets bleek minder waar.

De meest opvallende teleurstelling was de ronde van Michael Brauchle in de vaardigheid, die zijn span door een verkeerde poort stuurde. Hij werd daardoor gediskwalificeerd. De Europees kampioen van 2015 was in tranen toen hij de ring verliet. Georg von Stein en Mareike Harm hadden nog steeds de kans om de overwinning binnen te halen, maar op het eind viel er één bal te veel. De droom van de overwinning was voorbij. “Maar ik ben blij met de tweede en derde plaats in het individuele klassement, ook met het oog op het WK in Hongarije,” zei bondscoach Karl-Heinz Geiger.

Nederland eindigde de landenwedstrijd met 334.520 strafpunten, terwijl Duitsland 335.610 strafpunten scoorde. De derde plaats ging naar de Belgen met 352.560 strafpunten.

Marijke Harm is met haar tweede plaats de beste Duitser