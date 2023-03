Aangepaste impulsmarathon Ysselsteyn verreden

Door het wegsmelten van het pak sneeuw dat twee dagen eerder gevallen was, bleek op zaterdag dat één van de dressuurringen niet bruikbaar zou zijn op zondag. Last-minute besloot de ervaren organisatie om alle starts in de dressuur samen te voegen in één dressuurring, waardoor er ook gesleuteld moest worden aan de startlijst van de marathon. Maar alles kwam goed!

De marathon, inclusief de vaardigheid als H1, kon gewoon doorgang vinden en de aanwezige deelnemers hadden dus alle gelegenheid om datgene te oefenen waar zij voor kwamen. Een enkele plek in de marathon werd wat drassig, maar de paarden en pony’s hadden er geen last van.

Blije gezichten van de menners dat het buitenseizoen weer is begonnen!

Sandy Schaepkens