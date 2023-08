Aangespannen Dag Gilze 2023 zeer geslaagd

Nieuw dit jaar was de samengestelde wedstrijd, die naast de gebruikelijk impulsmarathon georganiseerd was. Dit concept is volgens de organisatie zeker voor herhaling vatbaar!

Zaterdag

Zaterdag 26 augustus startte om 9.00 uur de eerste van 20 ruiters te paard of pony in de rubriek “onder de man”, daarna 4 menners in de “kinderrubriek” en 35 menners met nieuwe of jonge paarden of pony’s en beginnende menners. Op een ander terrein aan de Alphensebaan was voor de dertig SWM-rijders de dressuurproef met daarna de vaardigheid op het hoofdterrein. Sommige SWM-rijders doen dit die dag met mooie presentatie-koetsen met grote wielen en in mooi tenue.

Er waren veel toeschouwers en er hing een gezellige sfeer op het hele terrein. Tijdens de bui kon het publiek schuilen onder diverse tenten en in de feestschuur. Zaterdagavond werd er afgesloten met een gezellige barbecue, waarvoor 120 mensen zich hadden ingeschreven. Een geslaagde toevoeging aan een mooie gezellige dag.

Zondag

Zondag 27 augustus startte om 9.00 uur met de 30 SWM-rijders en 65 impulsrijders. Deze twee disciplines waren tijdens de dag door elkaar verweven, waardoor er constant iets te zien was op het hoofdterrein. Aan het eind van de middag kwamen de spectaculaire vierspannen, die zelfs de moeilijkste bochten konden draaien. Moeilijk om te doen en zeer mooi om te zien. De lange lijn door de waterbak voor de tribune door zorgde ook weer voor veel spektakel.

Ook de Altena-Fair was dit jaar opgezet met standhouders, stands met onder anderen producten voor paard en menner, transportmiddel, ijs van Boerderij de Grens en Gezond Gilze met therapeutische paardendekens, natuurgeneeskunde en acupunctuur voor mens en dier.

Voor de kinderen was er een Kinderdorp met schminken, knutselen, springkussens, een zandbak en dit jaar een stokpaardjes-race georganiseerd door de jeugdige vrijwilligers.

Al met al een zeer geslaagd weekend! Het bestuur van Aangespannen Dag Gilze hoopt volgend jaar weer een beroep op iedereen te kunnen doen voor de 28e editie op 24 en 25 augustus 2024 voor een SWM- en impulswedstrijd.

Foto: Cor de Kok