Aangespannen Dag Gilze in nieuw (samengesteld) jasje

Aangespannen Dag Gilze

Op de Aangespannen Dag moet je zijn geweest! Deze wedstrijd was eerder bekend als zogenoemde ‘wilde wedstrijd’ en stond bij iedereen op het lijstje. De eeuwige strijd tussen de Nederlandse en Belgische deelnemers was diep geworteld, maar na afloop werd er altijd wél gezellig samen gedronken en gefeest.

Samengesteld

Met een klein clubje mensen is vanuit het bestuur vervolgens besloten om de wedstrijd voor iedereen toegankelijk te maken. Een aantal mensen heeft zich daar hard voor gemaakt met een duidelijke visie: Gilze is groot geworden door Aangespannen Dag Gilze. Vervolgens klonken er geluiden als ‘Gilze moet van ons blijven’ en ‘de KNHS moet het niet over gaan nemen’. Door dit langzaam op te pakken, steeds in goed overleg tussen het bestuur, de Technisch Afgevaardigde en de voorzitter, zijn er de afgelopen tijd mooie dingen tot stand gekomen. Regiorijders én KNHS rijders kunnen nu beide hun hart ophalen in Gilze.

Steeds meer vorm

Dit jaar wordt er op zaterdag gestart door de regionale rijders. Zij zullen een vaardigheid, wegtraject en naar gelang het niveau vier of zes hindernissen rijden. De KNHS rijders zullen op een ander terrein dan het hoofdterrein een aangepaste vaardigheid op hun wielmaat en de dressuurproef verrijden. Op zondag zullen de KNHS rijders hun marathon onderdeel starten. Op die manier is er een heel weekend spektakel voor de toeschouwers, en voor de deelnemers wordt alles netjes en duidelijk verdeeld. Ook wil de organisatie het camping terrein optimaliseren met toiletten en douches voor de deelnemers die blijven overnachten. “We proberen elk jaar te verbeteren”, geeft voorzitter Kees Tielen aan.

Het Belgische team van Cis van den Broek met hun vierspan freibergers in de waterbak

Ons eigen Driezum-Wâlterswâld

Wat Driezum is voor de Friezen, is Gilze voor de Brabanders. De sfeer en ambiance zijn niet uit te leggen, je moet het meegemaakt hebben. “Het is apart om hier mee te kunnen rijden”, aldus Kees Tielen. Op 1 februari is de inschrijving gestart en de aanmeldingen lopen langzaam binnen. “We kijken enorm uit naar het weekend van 24 en 25 augustus! aldus de voorzitter. Jong en oud zal dan samenkomen om van de Brabantse gastvrijheid te komen genieten, deelnemers én bezoekers!

