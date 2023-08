Aangespannen Dag Gilze: SWM en impulsmarathon op 26 en 27 augustus

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus is het terrein, gelegen aan de Alphensebaan/ Nieuwe Maastrichtsebaan gevuld met deze mooie tak van de paardensport. Er starten combinaties met paarden en pony’s in enkelspan en meerspan en ook is er dit jaar weer de mogelijkheid te starten in de rubriek ‘onder de man’ , ofwel ruiters te paard of pony.

Zaterdag

Op zaterdag beginnen de ruiters en amazones met het rijden van vier marathonhindernissen. Aansluitend start de gebruikelijke impulswedstrijd met de vaardigheid, het wegtraject (niet voor de kinderrubriek) en vier marathonhindernissen.

Daarnaast starten de SWM-rijders met een dressuurproef op een nabij gelegen grasland en het vaardigheidsparcours op het hoofdterrein.

Zondag

Zondag starten de SWM-rijders inclusief impulsrubriek na de veterinaire keuring met het wegtraject en de zes hindernissen. Anders dan voorgaande jaren vinden zowel de veterinaire keuring als de start en finish van de trajecten ook op het hoofdterrein plaats. Het wegtraject is wederom een mooi bosparcours door de naastgelegen Chaamse Bossen, met dank aan Staatsbosbeheer voor hun medewerking.

De opstelling van de vaardigheid en hindernissen is net als vorig jaar compact en goed overzichtelijk voor publiek, zodat de beleving optimaal is. Op het hoofdterrein is nabij de tribune een horeca-paviljoen met terras, eetmogelijkheid, de ‘Altena-Fair’ met diverse stands en een kinderdorp met een kleine kinderboerderij, knutselhoek en speelmogelijkheden. Kortom een gezellig dagje uit voor jong en oud met schitterende paardensport en mooie hindernissen waaronder de spectaculaire waterbak en een mooie brughindernis.

Altijd ruimte voor vrijwilligers

Wil je de Aangespannen Dag Gilze van achter de schermen meemaken? Ook dat is mogelijk. Er is een grote groep vrijwilligers nodig om het evenement te kunnen draaien zonder entree te hoeven vragen aan het publiek. Informatie en inschrijfmogelijkheid voor vrijwilligers is te vinden op de Facebookpagina en op de website.

Klik hier voor meer informatie

Flyer